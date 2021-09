Zabójstwo przy Zielonym Trójkącie w Gdańsku. Trwa sekcja zwłok, zatrzymany 29-latek oczekuje w areszcie Kamil Kusier

W niedzielę 12 września przy ul. Zielony Trójkąt w Gdańsku doszło do zabójstwa. Obecnie, jak informuje Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, Prokuratura Rejonowa Gdańsk - Oliwa wszczęła śledztwo o przestępstwo z art. 148 § 1 Kodeksu Karnego tj. o zabójstwo. Jest to zbrodnia zagrożona karą pozbawienia wolności od 8 do 15 lat, karą 25 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywotnią karą pozbawienia wolności. Ofiarą była 25-letnia kobieta.