Za rok głosują też dziki! Felieton Wojciecha Wężyka Wojciech Wężyk

Jeszcze przez 3 dni można brać udział w sopockim Budżecie Obywatelskim. Tym razem do głosu dopuszczono nie tylko zameldowanych mieszkańców, ale również wszystkich chętnych, którzy podpiszą oświadczenie o zamieszkiwaniu w kurorcie. To kolejny krok, rozszerzający pulę głosujących – bodaj rok temu prawo to otrzymały również niemowlęta. Taka elastyczność czyni sopocki BO bardzo demokratycznym i podbija statystyki, którymi potem władza się pochwali. Od razu zgłaszam propozycję, żeby w przyszłej edycji mogły głosować również zwierzątka. Skoro duża część projektów jest im poświęcona, to czemu odbierać im prawo do wyrażenia opinii?