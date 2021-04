Za kogo Lechia Gdańsk zapłaciła najwięcej w historii? Sprawdźcie kto jest najdroższy. Ile klub z Gdańska wydawał na zakup piłkarzy? [TOP 15]

Magdalena Radzajewska: Nie mam mocy, by wydostać mojego męża z rosyjskiego więzienia. Polak odsiaduje wyrok w łagrze za szpiegostwo

Czuję się bezsilna, nie mam żadnej możliwości by męża z Rosji wydostać, by całą tę sprawę odkręcić. Jeśli instytucje naszego państwa nie wezmą się do roboty, mój mąż będzie musiał odsiedzieć tę niesłuszną karę do końca. Rosja nie odpuści,tu nie ma żartów – mówi Magdalena Radzajewska, żona Mariana Radzajewskiego, Polaka z Białegostoku skazanego w Rosji za szpiegostwo na 14 lat ciężkiej kolonii karnej. Zdaniem analityków służb specjalnych, Radzajewski padł ofiarą szpiegowskiej intrygi.