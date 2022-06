Za kilka dni nie zaparkujemy już na parkingu przy Urzędzie Miasta Gdyni. Plac będzie zamknięty z powodu budowy Parku Centralnego

Gdynia. Parking przy Urzędzie Miasta zostanie zamknięty. Od kiedy?

Już w najbliższy weekend - 11 i 12 czerwca parking przy Urzędzie Miasta zostanie ogrodzony przez wykonawcę Parku Centralnego. W przyszłości zamieni się on w zielony skwerek, a parkowanie możliwe będzie możliwe jedynie na podziemnym parkingu, pod Parkiem Centralnym.

Zobacz też:Prezydent Gdyni otworzył pierwszą część gdyńskiego Parku Centralnego. Gdynia ma 11 tys. m kwar. dla rekreacji [zdjęcia]

To właśnie w ramach prac budowlanych prowadzonych przy Parku Centralnym z mapy Gdyni zniknie kolejny parking. Gdyńscy urzędnicy w przeszłości wielokrotnie uspokajali mieszkańców, że osoby przyjeżdżające do centrum na spacer, czy też chcące załatwić swoje sprawy w Urzędzie Miasta Gdyni, nadal będą miały gdzie zaparkować. To właśnie z myślą o nich miasto realizuje budowę podziemnego parkingu, który pomieści 270 samochodów.