Z wiaduktu na A1 zrzucił kamień! Trafił w samochód przejeżdżającej rodziny. Cudem przeżyli. Trwają poszukiwania sprawcy [ZDJĘCIA]

Zdarzenie miało miejsce w niedzielę, 6 września 2020 r. o godz. 20.00. Pan Kamil ze swoimi rodzicami, żoną i jej siostrzeńcem, wracali z urlopu w górach. - Na wiadukcie pod Grudziądzem, zauważyłem grupę trzech osób. Myślałem, że machają do przejeżdżających samochodów, jak to zwykle bywa. Rozpocząłem manewr wyprzedzania. Byłem już na lewym pasie i wtedy usłyszeliśmy potworny huk. Szyba pękła. Dokończyłem wyprzedzanie, zjechałem na prawy pas i znalazłem bezpieczne do zatrzymania się miejsce w odległości ok. 500 metrów od wiaduktu – wspomina pan Kamil z gminy Żukowo w powiecie kartuskim.

- Kiedy kamień uderzył w szybę, miałem na liczniku 140 km na godzinę. Mój ojciec przyznał, że w takiej sytuacji spanikowałby

– dodaje pan Kamil, który zapanował nad samochodem tylko i wyłącznie dzięki temu, że jest zawodowym kierowcą. - Mi się udało, bo w pracy mam do czynienia z różnymi sytuacjami. Gdyby kamień trafił w samochód kogoś innego, mogłoby się skończyć tragicznie. Naprawdę nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego zrobić – zastanawia się pan Kamil i prosi kierowców: