Z opieki wytchnieniowej w Malborku skorzysta tylko jedna osoba. Miejscy radni kontra dyrektor MOPS w sprawie rządowego programu Anna Szade

- Ogłaszanie 15-godzinnego naboru uważam za nieetyczne, nierzetelne i nieuczciwe - mówi Jacek Markowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Malborka (po lewej). Radosław Konczyński

Malbork przystąpił do programu opieki wytchnieniowej, ale skorzysta z niej tylko jedna osoba. Radni mają pretensje do dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a on tłumaczy, że jego pracownikom potrzebne jest odciążenie.