Z kim zagra Lechia Gdańsk w kwalifikacjach Ligi Konferencji? W pierwszej rundzie nie ma potęg. Losowanie w połowie czerwca

Do minionej soboty trwała rywalizacja o czwarte miejsce w PKO Ekstraklasie, które daje prawo gry w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Lechia zremisowała u siebie z Pogonią Szczecin i ten punkt okazał się decydujący. Biało-zieloni mają do rozegrania jeszcze mecz z Rakowem w Częstochowie, a potem przyjdzie czas na urlopy, ale mogą już myśleć o wzmocnieniach składu i przygotowaniach do pokazania się w Europie.

- Nie możemy tracić dużo bramek, bo one często są decydujące. Jeśli zagramy, tak jak większość meczów w Gdańsku, na zero z tyłu, to możemy o coś powalczyć. Jest jeszcze trochę czasu, ale jestem przekonany, że klub i nasz sztab będą przygotowani do tych meczów – przyznaje Mario Maloca, środkowy obrońca biało-zielonych.