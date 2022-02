Z Arki Gdynia do reprezentacji Polski! Nie piłkarz, a trener. Grzegorz Witt doceniony przez selekcjonera Czesława Michniewicza

Grzegorz Witt to postać, której nie trzeba przedstawiać żadnemu kibicowi Arki Gdynia. Związany jest bowiem z tym klubem od ponad trzydziestu lat. Nie tyle był piłkarzem Arki, co jej kapitanem, choć nie należał do wirtuozów. Bazował głównie na zaangażowaniu, niekoniecznie na technice. Do dziś powtarza, że to była przygoda z piłką, a nie kariera. W 1992 i 2001 roku zanotował z ekipą żółto-niebieskich awans z trzeciej ligi na zaplecze Ekstraklasy. Był też asystentem Grzegorza Nicińskiego, gdy Arka w 2016 roku wróciła na najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce.

Później był trenerem Arki i do dziś pozostaje najmłodszym szkoleniowcem w historii klubu (miał wtedy niespełna 26 lat). Sprawował też funkcję koordynatora grup młodzieżowych ds. przygotowania motorycznego. W grudniu 2012 przejął rolę trenera drugiej drużyny. Wreszcie był asystentem kolejnych trenerów pierwszego zespołu Arki. Nie zabrakło go w sztabie drużyny, która odnosiła sukcesy w latach 2017-18 (zdobycie Pucharu Polski i dwukrotnie Superpucharu).