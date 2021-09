XV Kartuski Targ Produktów Ekologicznych - czego tam nie było! ZDJĘCIA

- Pomysłodawczynią tego targu była pani Elżbieta Szyller, wówczas pracownik Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - mówi Karolina Lisiecka, prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych BIOPOMORZE, które we współpracy z Powiatem Kartuskim, Gminą Kartuzy oraz Nadleśnictwem Kartuzy zorganizowało tegoroczny targ. - To pani Elżbieta wpadła na pomysł, aby wszystko co jest związane z certyfikowanymi produktami rolniczymi można było pokazać i sprzedać właśnie podczas takiej iprezy, a że pochodziła z Kartuz, stąd pomysł, aby te targi odbywały się właśnie w stolicy Kaszub. Co najważniejsze, kupując u naszych producentów ekologicznych, każdy może być pewien, że kupuje produkty zdrowe. I jeszcze jedna rzecz, nie każdy producent, który mówi, że sprzedaje wyłącznie zdrowe, naturalne rzeczy wyhodowane w swoim ogrodzie, wart jest zaufania.