Wzrosło zainteresowanie bonami turystycznymi m.in. na Pomorzu. Możliwe, że będą wprowadzone na stałe

W województwie pomorskim do połowy lipca wygenerowano ponad 275 tys. bonów, a ponad 143 tys. z nich już zostało aktywowanych. W maju aktywowanych bonów było tylko 98 tys. Mieszkańcy województwa pomorskiego na wypoczynek swoich dzieci wydali przy pomocy bonów ponad 53 mln zł. W porównaniu do maja to wzrost o ponad 31 mln zł.