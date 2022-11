Wystawa i seminarium z okazji 100 lecia Portu w Gdyni

Ważnym elementem funkcjonowania portu w najbliższym otoczeniu jest udział w wydarzeniach o charakterze konferencyjnym i naukowym. Owocem współpracy Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA i Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego stało się seminarium pn. „Rozwój gospodarki morskiej. Seminarium z okazji 100-lecia Portu w Gdyni”, które odbyło się 23 listopada na terenie Wydziału Ekonomicznego UG w Sopocie.

Uczestników seminarium powitali: dr hab. Monika Bąk, prof. UG, dziekan Wydziału Ekonomicznego UG oraz Kazimierz Koralewski - wiceprezes zarządu spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA.

Dziekan Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Monika Bąk w swoim wystąpieniu podkreśliła: - „Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego związany jest z gospodarką morską od początku swego istnienia, a właściwie powstał na bazie kształcenia dla potrzeb gospodarki morskiej i regionu pomorskiego jako kontynuator tradycji Wyższej Szkoły Handlu Morskiego powołanej w 1946 r. Obecnie nasze programy studiów zawierają wiele specjalności nawiązujących do tematyki morskiej, np. Logistyka czy anglojęzyczna specjalność Logistics and Mobility, ale dwie specjalności należy wymienić jako związane z tą tematyką w sposób szczególny. Pierwsza to Międzynarodowy transport i handel morski na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, oferowana zarówno na I, jak i II stopniu studiów, to specjalność z wieloletnimi tradycjami i szczególnie intensywną współpracą z trójmiejskimi portami morskimi. Druga to unikatowa, oferowana od bieżącego roku specjalność Morskie sektory offshore, która uzyskała patronat kilku instytucji i gdzie podejmowane będą najważniejsze kwestie związane z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej i innych sektorów morskich - podkreśliła dziekan Wydziału Ekonomicznego UG.”