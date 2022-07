Wypadł z drogi i wjechał wprost do rzeki w Redzie. Był nietrzeźwy. Pomogli mu policjanci. Wypadek Reda 10.07.2022 | ZDJĘCIA Artur Baran

W niedzielę, 10 lipca 2022 r. przed godz. 5 rano doszło do niecodziennego zdarzenia przy ul. Puckiej w Redzie. Kierujący samochodem dostawczym wypadł z drogi, a następnie spadł ze skarpy i wjechał wprost do koryta rzeki Redy. Mężczyzna, który jak się okazało później miał we krwi ponad 2 promile alkoholu, został ewakuowany przez policjantów.