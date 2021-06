Wypadki w Gdańsku. Kierowca skutera trafił do szpitala po zderzeniu na Podwalu Grodzkim Karol Uliczny

We wtorkowy (8.06.2021) poranek doszło do kilku poważnych zdarzeń na ulicach Gdańska. Na Podwalu Grodzkim auto osobowe zderzyło się ze skuterem, w wyniku czego obrażeń ciała doznał kierujący jednośladem. Mężczyznę przetransportowano do szpitala.