Wypadek w Tczewie! 6.10.2021 r. Pijany kierowca z zakazem kierowania spowodował dwie kolizje i uderzył w budynek. Pasażer trafił do szpitala Krystyna Paszkowska

Pijany kierowca z zakazem kierowania spowodował dwie kolizje i uderzył w budynek w Tczewie Policja Tczew

Policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego, do którego doszło w Tczewie. Mundurowi wstępnie ustalili, że pijany 22-letni kierowca forda najpierw spowodował dwie kolizje, a następnie uderzył w budynek. W wyniku tego zdarzenia pasażer samochodu trafił do szpitala. Podczas policyjnej interwencji okazało się również, że kierowca forda ma sądowy zakaz kierowania pojazdami, a samochód był niedopuszczony do ruchu i nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Do zdarzenia doszło w środę, 6.10.2021 r.