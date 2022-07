Wypadek w Sławnie 13.07.2022. Samochód potrącił 70-latka na pasach. Mężczyzna trafił do szpitala. ZDJĘCIA, WIDEO

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że do potrącenia mężczyzny doszło na przejściu dla pieszych na ulicy Koszalińskiej w Sławnie - mówi st. asp. Kinga Warczak, rzecznik prasowy powiatowego komendanta policji w Sławnie. - Poszkodowany ma 70 lat i potrąciło go auto marki Renault kierowane przez obywatela Gruzji. Cudzoziemiec miał uprawnienie do kierowania samochodem i był trzeźwy.