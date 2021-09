Wypadek w Pruszczu Gdańskim. 25-latka staranowała drzewo i wjechała w paczkomat

Do zdarzenia doszło w sobotę, 11 września ok. godz. 5.30 na ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim. W rejonie hostelu samochód osobowy uderzył w paczkomat. Jak mówi świadek zdarzenia, 25-latka, kierująca samochodem marki Nissan Primiera, jadąc ulicą Wojska Polskiego z kierunku Faktorii do centrum, zjechała na przeciwległy chodnik, przejechała drzewo rosnące na nim i wjechała w paczkomat, w jego środkową część. Dwie części paczkomatu przewróciły się, trzecia - przestawila się.