Wypadek w Lubieszynie 13.07.2021. Młoda kobieta uderzyła w drzewo, bo pomyliła hamulec z gazem. Zdjęcia

Wypadek w Lubieszynie 13.07.2021

19-letnia kobieta trafiła do szpitala z obrażeniami ciała po wypadku, do którego doszło w Lubieszynie w gm. Liniewo. Zdarzenie miało miejsce we wtorek 13.07.2021 r., około godz. 5.

- 19-letnia mieszkanka powiatu kościerskiego prowadziła samochód marki volkswagen passat, którym uderzyła w drzewo - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. - Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu, kobieta pomyliła hamulec z gazem.

