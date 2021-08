Wypadek w Gwieździnie w gminie Rzeczenica 14.08.2021 r. Cztery osoby zostały poszkodowane

Wypadek w Gwieździnie 14.08.2021 r.

Do wypadku doszło na trasie Człuchów - Rzeczenica (droga krajowa Bydgoszcz - Bobolice - Koszalin). Ok. godz. 5.00 kierujący samochodem peugeot zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym volkswagenem. Poszkodowane zostały łącznie cztery osoby. Trzy trafiły do szpitali karetkami, a jedną musiał przetransportować śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Droga krajowa 25 była przez dłuższy czas zablokowana. Na miejscu pracowali strażacy z Człuchowa, OSP Rzeczenica oraz OSP Biskupnica, a także zespoły ratownictwa medycznego, policja i służba drogowa.

