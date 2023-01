Wypadek w Gdyni. Na zjeździe z Obwodnicy Trójmiasta na Estakadę Kwiatkowskiego dachował samochód osobowy. ZDJĘCIA

Aktualizacja. 16:14

Informację o wypadku uzupełnił asp. szt. Roman Klunder z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Nadmierna prędkość mogła być przyczyną dachowania pojazdu osobowego na zjeździe z Obwodnicy Trójmiasta.

- Około godziny 14:20 na Estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni na wysokości zjazdu z obwodnicy kierujący samochodem osobowym na łuku drogi nie dostosował prędkości do panujących warunków atmosferycznych i uderzył w barierę energochłonną a następnie dachował. Na miejscu policjanci ustalili, że samochodem poruszały się dwie osoby, które wyszły z samochodu o własnych siłach a następnie karetka przetransportowała je do szpitala. Kierowca samochodu był trzeźwy. Do czasu zakończenia czynności przez policjantów Estakada od wjazdu z obwodnicy będzie zablokowana - przekazał asp. szt. Roman Klunder.