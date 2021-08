Wypadek w Egiertowie 3.08.2021 r. Kierowca służby drogowej nie sprawdził czy może bezpiecznie zawrócić i uderzył w inny samochód

Wypadek w Egiertowie 3.08.2021 r.

Do zdarzenia doszło we wtorek 3 sierpnia ok. godz. 8.45 w Egiertowie (gm. Somonino). Jak podaje st. asp. Piotr Gdaniec, oficer prasowy KPP w Kartuzach, samochód marki Nissan, oznakowany jako Służba Drogowa, nagle podjął manewr zawracania. Kierujący nim mieszkaniec powiatu kartuskiego jednak nie upewnił się należycie, czy może go bezpiecznie wykonać, przez co w pojazd uderzył volkswagen, który wyprzedzał wtedy kolumnę samochodów. Rzecznik kartuskiej policji zaznacza tutaj, że kierowca osobówki - mieszkaniec powiatu puckiego - wyprzedzał w miejscu dozwolonym.