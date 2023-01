Wypadek samochodowy w Głobinie. 1 osoba nie żyje. Kierowca z promilami uciekał przed policyjnym pościgiem | ZDJĘCIA

Śmiertelny wypadek w Gołbinie (7.01.2023)

Do tragedii na drodze wojewódzkiej nr 210 doszło ok. godz. 20.30 w miejscowości Głobino. Jak poinformowali strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Słupsku, autem podróżowały trzy osoby. To kierowca - mężczyzna w wieku 23 lat, mężczyzna w wieku 19 lat oraz kobieta w wieku 18 lat - uwięziona w aucie, wydobyta przez strażaków, nieprzytomna przekazana ZRM.

Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, bryg. Łukasz Płusa poinformował, że jedna osoba nie żyje.

- ZRM odstąpił od RKO u jednej z osób. Zgon. Na miejscu 4 zastępy - dodał bryg. Łukasz Płusa.

Na miejscu pracowały 4 zastępy PSP, 1 zastęp OSP, policja, PRM. Droga wojewódzka w rejonie zdarzenia była nieprzejezdna.