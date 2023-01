Wypadek na Pojezierzu Kaszubskim. Warunki na drogach wciąż są trudne! Zima w święto Trzech Króli nie odpuszcza! 06.01.2023

Czołowe zderzenie na Kaszubach. Trzy osoby poszkodowane w wypadku!

Do zdarzenia doszło w piątek 6 stycznia przed godziną 18 w Migach (gm. Sierakowice). Jak podaje sierż. Aldona Domaszk, oficer prasowy KPP w Kartuzach, ze wstępnych ustaleń wynika, że 23-letni kierowca volkswagena, jadąc drogą wojewódzką nr 214 z Sierakowic w stronę Lęborka, najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków i w celu uniknięcia zderzenia z poprzedzającym go samochodem gwałtownie zahamował.

- Stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym w kierunku Sierakowic 28-letnim kierowcą dacii - mówi rzeczniczka kartuskiej policji.

W wyniku zderzenia poszkodowani zostali 28-latek oraz 66-letnia pasażerka dacii.

