Wypadek na Moście Knybawskim. W zderzeniu 3 samochodów osobowych, 3 osoby zostały poszkodowane 29.10.2022

Wypadek 3 samochodów na Moście Knybawskim

29 października 2022 roku w sobotę na Moście Knybawskim w kierunku Malborka na trasie pomiędzy Knybawą a Gnojewem zderzyły się trzy samochody osobowe.

Do zdarzenia doszło ok. godziny 19:00, w wypadku ucierpiało trzech podróżnych. W wyniku wypadku ruch na drodze krajowej 22 na odbywa się wahadłowo. Przewidywane utrudnienia na trasie potrwają do godziny 23:00.