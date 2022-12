Wypadek na krajowej 21 pod Miastkiem. Samochód miał letnie opony w nie najlepszym stanie

Trudno uwierzyć w to, że 37-letni kierowca osobowego volkswagena zdecydował się wyjechać z domu, kiedy w jego aucie były letnie opony. I jak mówią policjanci, ich bieżnik był w fatalnym stanie.

KPP w Bytowie

Prawdopodobnie to – oraz niedostosowanie prędkości do warunków na drodze – sprawiło, że kierowca osobówki na łuku drogi krajowej nr 21 z Miastka do Dretynia stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie czołowo zderzył się z ciężarowym mercedesem.