Wypadek na DK20 między Miastkiem a Bytowem 13.10.2022. W miejscowości Dalekie zderzyły się 4 samochody osobowe. ZDJĘCIA

Wypadek na trasie między Miastkiem a Bytowem. Na DK20 w miejscowości zderzyły się 4 samochody osobowe

W miejscowości Dalekie w powiecie bytowskim doszło do zderzenia 4 aut osobowych. Do wypadku doszło około 16:30. W wyniku kolizji dwa pojazdy wjechały do przydrożnego, stromego rowu.

Jak przekazał oficer prasowy KM PSP w Bytowie, samochodami biorącymi udział w wypadku podróżowało łącznie 9 osób, w tym 6-miesięczne dziecko, które zostało zabrane do szpitala na obserwację. Nikomu nic się nie stało. Utrudnienia w ruchu trwały do godziny 19:00. Na miejscu pracowały 4 zastępy straży pożarnej.

MIEJSCE ZDARZENIA