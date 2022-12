Wyniki mistrzostw świata w Katarze 2022. Argentyna czeka już w finale na rywala. Program listopadowo-grudniowego mundialu

Mundial 2022 w Katarze - terminarz i program turnieju

We wtorek, 29 listopada awans do 1/8 finału mistrzostw świata w piłce nożnej w Katarze potwierdziły w grupie A Holandia oraz Senegal. Wieczorem z grupy B dołączyły do nich Anglia oraz Stany Zjednoczone. W środę, 30 listopada dołączyły do nich Francja i sensacyjnie Australia z grupy D. A później Argentyna oraz Polska z grupy C. W czwartek, 1 grudnia z turniejem sensacyjnie pożegnała się Belgia, a z grupy F awansowały Maroko i Chorwacja. A następnie Japonia i Hiszpania, kosztem Niemiec. W piątek do fazy pucharowej awansowały Portugalia i Korea Południowa z grupy H oraz Brazylia i Szwajcaria z grupy G.

Mundial 2022 w fazie pucharowej rozpoczął się meczami 1/8 finału w dniach 3-6 grudnia 2022 roku. Medalistów mistrzostw świata w piłce nożnej poznamy 17 i 18 grudnia.