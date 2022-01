Wyniki mistrzostw Europy 2022 w piłce ręcznej. 24 drużyny narodowe na Węgrzech i Słowacji walczą o kontynentalne medale TERMINARZ

Polscy szczypiorniści grać będą na mistrzostwach Europy 2022 w grupie D z Austrią, Białorusią i Niemcami. Wystąpią w hali Zimný Štadión Ondreja Nepelu w Bratysławie, która może pomieścić do 10 tysięcy widzów. Na czas trwania turnieju i w zgodzie z przepisami sanitarnymi pojemność obiektu jest ograniczona do 2,5 tysiąca miejsc. Za bilety na jeden dzień, uprawniający do zobaczenia dwóch meczów, trzeba zapłacić od 29 euro.

Terminarz mistrzostw Europy 2022 w piłce ręcznej mężczyzn to 65 meczów, z czego 36 rozegranych będzie w sześciu grupach pierwszej fazy. Po raz drugi z rzędu nasz turniej kontynentalny rozgrywany jest w formule z udziałem 24 drużyn narodowych. Cztery najlepsze drużyny tych zawodów otrzymają kwalifikację na mistrzostwa świata 2023.

Mistrzostwa Europy 2022 piłka ręczna - TERMINARZ, WYNIKI

Grupa A

Słowenia - Macedonia Północna 27:25 (13:10)

Dania - Czarnogóra 30:21 (18:10)

Macedonia Północna - Czarnogóra 24:28 (16:17)

Słowenia - Dania 23:34 (14:16)

Czarnogóra - Słowenia (17.01, godz. 18)

Macedonia Północna - Dania (17.01, godz. 20.30)

Mecze Punkty Bramki 1. Dania 2 4 64-44 2. Czarnogóra 2 2 49-54 3. Słowenia 2 2 50-59 4. Macedonia Północna 2 0 49-55

Grupa B

Węgry - Holandia 28:31 (10:13)

Portugalia - Islandia 24:28 (10:14)

Portugalia - Węgry 30:31 (15:14)

Islandia - Holandia 29:28 (15:13)

Holandia - Portugalia (18.01, godz 18)

Islandia - Węgry (18.01, godz. 20.30)

Mecze Punkty Bramki 1. Islandia 2 4 57-52 2. Holandia 2 2 59-57 3. Węgry 2 2 59-61 4. Portugalia 2 0 54-59

Grupa C

Serbia - Ukraina 31:23 (17:11)

Chorwacja - Francja 22:27 (11:13)

Francja - Ukraina 36:23 (17:11)

Chorwacja - Serbia 23:20 (11:9)

Ukraina - Chorwacja (17.01, godz. 18) - transmisja Eurosport 1

Francja - Serbia (17.01, godz. 20.30) - transmisja Eurosport 1

Mecze Punkty Bramki 1. Francja 2 4 63-45 2. Serbia 2 2 51-46 3. Chorwacja 2 2 45-47 4. Ukraina 2 0 46-67

Grupa D

Niemcy - Białoruś 33:29 (17:18)

Austria - Polska 31:36 (14:17)

Niemcy - Austria 34:29 (15:16)

Białoruś - Polska 20:29 (11:14)

Polska - Niemcy (18.01 - wtorek, godz. 18) - transmisja Eurosport 1

Białoruś - Austria (18.01, godz. 20.30)

Mecze Punkty Bramki 1. Polska 2 4 65-51 2. Niemcy 2 4 67-58 3. Austria 2 0 60-70 4. Białoruś 2 0 49-62

Grupa E

Hiszpania - Czechy 28:26 (14:11)

Szwecja - Bośnia i Hercegowina 30:18 (17:11)

Czechy - Bośnia i Hercegowina 27:19 (12:9)

Hiszpania - Szwecja 32:28 (17:14)

Bośnia i Hercegowina - Hiszpania (17.01, godz. 18)

Czechy - Szwecja (17.01, godz. 20.30)

Mecze Punkty Bramki 1. Hiszpania 2 4 60-54 2. Szwecja 2 2 58-50 3. Czechy 2 2 53-47 4. Bośnia i Hercegowina 2 0 37-57

Grupa F

Rosja - Litwa 29:27 (14:9)

Norwegia - Słowacja 35:25 (15:11)

Słowacja - Litwa 31:26 (15:8)

Norwegia - Rosja 22:23 (12:14)

Słowacja - Rosja (17.01, godz. 18)

Litwa - Norwegia (17.01, godz. 20.30)

Mecze Punkty Bramki 1. Rosja 2 4 52-49 2. Norwegia 2 2 57-48 2. Słowacja 2 2 56-61 3. Litwa 2 0 53-60

Mistrzostwa Europy 2022 transmisja TV

Mecze turnieju piłki ręcznej transmitowane będą na antenach Eurosportu (Eurosport 1 oraz Eurosport 2) oraz naziemnego kanału telewizji Metra TV. Transmitowane w TV będą wybrane, najciekawsze mecze danego dnia.