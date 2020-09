WYNIKI MATURY POPRAWKOWEJ 2020. Jak sprawdzić wyniki egzaminów poprawkowych online? O której godzinie będą dostępne? Instrukcja

Ze względu na wybuch epidemii koronawirusa zostały przesunięte terminy przeprowadzenia egzaminów maturalnych. W efekcie tego opóźnieniu uległy także poprawki maturalne, które odbyły się na początku września. Stres związany z egzaminami zniknął, jednakże maturzystów przepełnia niepewność, co do uzyskanych wyników. Póki co nie pozostaje im nic innego, jak uzbroić się cierpliwość i czekać na oficjalne wyniki. Gdzie ich szukać? Jak je sprawdzić? Podpowiadamy!