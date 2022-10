Wykupić się od śmierci. Czy warto ubezpieczyć się na życie? Ile to kosztuje i jak to zrobić?

Piotr Danielewicz

Czy w dobie powszechnie złych wieści, jakimi jesteśmy bombardowani niemal codziennie od kilku lat, bardziej boimy się śmierci niż kilka lat temu? A jeśli tak, to czy staramy się oszukać przeznaczenie za pomocą polisy ubezpieczeniowej?

Oczywiście nie da się ubezpieczyć od samej śmierci, bo ta jest nieuchronna, ale można zadbać o to, żeby najbliższe nam osoby miały komfort finansowy, kiedy nas zabraknie. Po to jest ubezpieczenie. To na pewno olbrzymia wartość. Rzeczywiście, od 2020 roku i wybuchu pandemii widzę większe zainteresowanie polisami na życie i zdrowie. Jednak pod tym względem wciąż daleko nam do poziomu krajów Europy Zachodniej, w których taka ochrona jest wręcz powszechna. W Polsce wciąż chętniej ubezpieczamy majątek – mieszkanie, dom, samochód – a nie życie. Według Polskiej Izby Ubezpieczeń w 2021 roku na polisy na życie przeznaczyliśmy tylko ok. 30% z prawie 70 mld zł wydanych na ubezpieczenia.