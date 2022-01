Wyciek danych osobowych na gdańskiej platformie. Chodzi o listę poparcia pod projektami Budżetu Obywatelskiego

Jak dodaje radny, to nie pierwsza taka sytuacja w gdańskim budżecie obywatelskim.

- Przypomnijmy poprzednie edycje, gdy błędnie zliczano głosy czy też umożliwiano głosowanie "za kogoś" - mówi Przemysław Majewski w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim". - To wszystko powoduje, że mieszkańcy nie mają zaufania do BO, a to przekłada się na niską frekwencję w głosowaniach.