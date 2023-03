Wybierz imię dla samiczki wielbłąda. Konkurs Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego

Gdański Ogród Zoologiczny ogłasza konkurs

- Spośród propozycji podanych w komentarzach wybierzemy 3 najpopularniejsze, które wezmą udział w dalszej części konkursu. Na propozycje czekamy do poniedziałku (27 marca) - czytamy regulamin konkursu.

Gdański Ogród Zoologiczny podał imiona rodziców, aby zachęcić internautów do wymyślenia specjalnego imienia dla małej baktrianki - mama malutkiej ma na imię Warszawka, a tata Elvis. Swoje propozycje można zostawić w komentarzu pod postem dotyczącym konkursu, który został zamieszczony na Facebooku gdańskiego zoo.

Internauci bardzo aktywnie biorą udział w wyborze imienia. 24 marca br. do godz.: 11:00 było ponad 180 komentarzy. Najpopularniejszy komentarz ma 68 reakcji, a proponowane imię to Mirka. Dlaczego? Doktor, który uratował małą samiczkę i jej matkę od śmierci nazywa się Mirosław. Na drugim miejscu kilkukrotnie padła "Oliwka" bądź "Olivka" - nawiązanie do lokalizacji zoo.