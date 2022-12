Wybierz i wytnij idealną choinkę dla siebie! Przedświąteczna akcja Nadleśnictwa Gdańsk "Choinkobranie 2022"

W Nadleśnictwie Gdańsk po raz kolejny rusza akcja własnoręcznego wycinania świątecznych drzewek

Z pewnością najładniejszym świątecznym drzewkiem jest to, przyniesione do domu prosto z lasu. Taka choinka swoim zapachem, a także wspomnieniami związanymi z własnoręcznym wycięciem, stworzy w domu niezapomniany, wyjątkowy świąteczny nastrój.

Kiedy i gdzie można własnoręcznie wyciąć drzewko?

Wspólne poszukiwania i wycinanie choinki to też doskonała zabawa i przygoda dla całej rodziny. W ubiegłych latach wydarzenie pt. "Choinkobranie 2022" cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Dlatego w tym roku swoją wymarzoną choinkę można wyciąć od poniedziałku do soboty.

Drzewko będzie można znaleźć i wyciąć od poniedziałku 12 grudnia do piątku 16 grudnia od godz. 12:00 do 14:00, a w sobotę 17 grudnia od godz. 8:00 do 15:00 przy leśniczówce w Sopocie (dojazd od ulicy Spacerowej).