Wszystkie dzieci chcą być w sieci. Komputery z naszej akcji trafiły do pomorskich ośrodków! Jakub Cyrzan

Akcja charytatywna zakończona sukcesem! Podopieczni Domu dla Dzieci w Rumi oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich mogą korzystać już z komputerów przekazanych w ramach kampanii „Wszystkie dzieci chcą być w sieci”. Inicjatywa podjęta przez Dziennik Bałtycki ma wyrównać szanse podopiecznych ośrodków na dostęp do edukacji. - To wszystko jest inwestycją w młodzież, ich przyszłość a także dbaniem o to, by młodym ludziom było lepiej - podkreśla Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny gdańskiej redakcji.