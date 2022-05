Wróg kibiców Arki Gdynia wraca na ul. Olimpijską. Posędziuje baraż z Chrobrym Głogów. Będą kolejne kontrowersje?

Arbiter z Płocka wzbudza jednak kontrowersje nie tylko na arenie międzynarodowej, ale także na krajowym podwórku. Pretensje o niewłaściwe sędziowanie pojedynków z udziałem ich ulubionych drużyn mają do niego kibice co najmniej kilku klubów. Wśród nich są fani Arki Gdynia.

Decyzję Marciniaka krytykowali następnie nie tylko piłkarze Arki, jej trener Grzegorz Niciński, ale także niezależni eksperci, w tym stacji Canal Plus oraz ówczesny szef kolegium sędziów PZPN. Tymczasem ten arbiter, zamiast posypać głowę popiołem, dolał tylko jeszcze oliwy do ognia, pokrętnie tłumacząc się wywiadach. Marciniak nie chciał przyznać się do błędu. Zamiast tego opowiadał m.in., że krzyczał do Pavelsa Steinborsa, aby łotewski golkiper nie łapał piłki.

Kolejny raz Marciniak został antybohaterem kibiców Arki Gdynia w maju 2020 roku, gdy sędziował w Gdańsku Wielkie Derby Trójmiasta z Lechią. Mecz ten trzymał w emocjach niemal do samego końca, a na tablicy wyników widniał rezultat 3:3. Wówczas to do akcji wkroczył Marciniak i już w doliczonym czasie gry niesłusznie podyktował rzut karny dla gospodarzy, choć Frederik Helstrup czysto interweniował wybijając piłkę i nie faulował Michała Nalepy. Zachowanie arbitra z Płocka było tym bardziej absurdalne, że mógł on skorzystać z powtórek systemu wideoweryfikacji VAR. Nie uznał jednak za stosowne, aby pofatygować się do monitora.