Wójt gminy Pruszcz Gdański wystawia na WOŚP... usługę sprzątania domu. Zobacz też inne ciekawe aukcje!

Gmina Pruszcz Gdański. Wójt Magdalena Kołodziejczak przyłącza się do WOŚP. Ten, kto da najwięcej, wygra... sprzątanie domu przez panią wójt Wójt gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak wysprząta dom osobie, która za to sprzątanie zaproponuje największą kwotę. Pieniądze zasilą konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na godz. 18.00. 26 stycznia 2021 najwyższa propozycja wynosiła ponad 4 tys. zł. A to tylko jedna z aukcji prowadzonych przez gminny OKSiR.

OKSiR/fb