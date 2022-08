Wojciech Błyszko: Zdecydowaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie powrót do Polski na poziom centralny

Zaaklimatyzował się pan już w Chojnicach?

Miasto jest może nie jakieś duże, ale piękne. Natomiast jeśli chodzi o sprawy sportowe, to na nic w klubie nie można narzekać, wszystko jest na dobrym poziomie i funkcjonuje bez zarzutów. Jako nowy zawodnik zostałem przyjęty bardzo dobrze przez drużynę, sztab czy ludzi wokół klubu, którzy pomogli mi załatwić kwestie poza sportowe jak m.in znalezienie mieszkania.

Czym różni się dla pana to miejsce, porównując z Lublinem, Mielcem, czy Białymstokiem?

Myślę, że ciężko jest wskazać różnice miedzy każdym z tych miejsc. Na pewno Chojnice są mniejsze niż reszta wymienionych przez ciebie, ale w każdym z nich jest coś wyjątkowego. Na pierwszy rzut oka uważam, że w Chojnicach niczego nie brakuje. Na pewno Lublin i Białystok są z tych miast największe, ale wcale nie rozszerza to żadnych możliwości względem mniejszych miast, czyli Chojnic i Mielca, bo tak jak powiedziałem, jest tutaj wszystko co potrzebne do życia. Nie jestem też typem osoby, która zwraca uwagę na tego typu rzeczy. Wybierając klub, nie kieruje się wielkością miasta, tylko projektem i chęcią rozwoju siebie jako piłkarza.