Woda z ujęcia w Pszczółkach nie nadaje się do picia! Jest skażona bakteriami z grupy coli. ! Wskazania sanepidu Danuta Strzelecka

Pixaby

W wodzie z ujęcia w Pszczółkach zaopatrującego miejscowości: Pszczółki, Kolnik, Rębielcz wykryto bakterie z grupy coli. Woda z kranu nie nadaje się picia! Sprawdźcie, jakie zalecenia wydał sanepid w Pruszczu Gdańskim, gdzie stanęły beczkowozy i dla kogo woda butelkowana. "Nie do wszystkich docierają informacje - apeluje mieszkanka gminy. - Pomóżmy tym, którzy nie mają dostępu do internetu po informacje i mają kilka kilometrów do beczkowozu."