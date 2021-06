Włamał się do galerii i ukradł skarbonkę. W środku były pieniądze zebrane na leczenie 4-letniej Zuzi chorej na raka

- Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze przesłuchali świadków, technik kryminalistyczny zabezpieczył ślady - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. - Policjanci natychmiast przystąpili do poszukiwań włamywacza. Funkcjonariusze dotarli do monitoringów galerii i miasta Kościerzyny, a następnie namierzyli prawdopodobnego sprawcę włamania.

W jednej z kościerskich galerii handlowych doszło do włamania. Sprawca po wejściu na hol budynku, uszkodził zamknięcie skarbonki, do której zbierano pieniądze na rzecz 4-letniej Zuzi walczącej z rakiem, a następnie, z jej wnętrza zabrał kasetkę z pieniędzmi w kwocie ponad 600 zł.

Pomimo że stróże prawa wiedzieli już, jak wygląda podejrzewany mężczyzna, to nie znali jego tożsamości i nie wiedzieli, gdzie może przebywać. Pracując nad tą sprawą ustalili tożsamość podejrzewanego. Okazał się nim 30-letni mieszkaniec powiatu kościerskiego. Został zatrzymany przez kościerskich policjantów i dowieziony do komendy. Mężczyzna usłyszał zarzuty, przyznał się do włamania, za co grozi mu do 10 lat więzienia.