Władysławowo. Turysta potraktował koktajlem Mołotowa pensjonat, z którego został wcześniej wyrzucony. ZDJĘCIA

Władysławowo. Strażacy dostali informacje o pożarze budynku. 6.07.2022 r.

Wezwanie do pożaru we Władysławowie wpłynęło z WCPR do strażaków powiatu puckiego w środę, 6 lipca 2022 r.

- O godz. 10:17 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze trzypiętrowego budynku we Władysławowie przy ul. Nawigacyjnej - mówi kpt. Krzysztof Minga, oficer prasowy KP PSP w Pucku. - Natychmiast zadysponowano zastęp z OSP Władysławowo i OSP Chłapowo, jak i trzy zastępy z JRG Puck.

Dwa zastępy z JRG Puck zawrócono z trasy. Dlaczego? Po przyjeździe pierwszych jednostek na zgłoszone miejsce okazało się, że nic się nie pali.

