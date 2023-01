Władysławowo. Poprawili ulicę Parkową. Za ok. 200 tysięcy złotych m.in. nowy asfalt. Jest wygodniej z Cetniewa na Żeromskiego | ZDJĘCIA

Władysławowo. Wyremontowali ulicę Parkową

Na ulicach w Cetniewie - dzielnicy Władysławowa - zrobiło się wygodniej za sprawą remontu ulicy Parkowej. To trasa, która przylega bezpośrednio do Parku im. H. Derdowskiego we Władysławowie. Mieszkańcy musieli uzbroić się w cierpliwość, bo drogę oddano do użytku po remoncie, który zaczął się jeszcze w 2022 roku.

Co się zmieniło na Parkowej? Przede wszystkim usunięto starą nawierzchnię, która zastąpił wygodny asfalt. Ekipy drogowców wyrównały też poziomy jezdni oraz zjazdów z poszczególnych posesji i parkingów. Udało się też uregulować wysokość włazów do studzienek kanalizacyjnych, czy skrzynek gazowych i wodociągowych.