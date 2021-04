Wiosenna pocztówka znad Bałtyku! Morze w wiosennej odsłonie widziane oczami internautów. Jak wygląda w obiektywie instagramowiczów?

Pocztówka znad Bałtyku, czyli morze w wersji wiosennej widziane oczami internautów

Morze Bałtyckie od dziesiątek lat przyciąga tłumy zwiedzających. Turystów i mieszkańców łączy jedno: opinia mówiąca, że plaże nad Bałtykiem to jedne z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Zwłaszcza wiosną, kiedy to natura zdaje się budzić ponownie do życia. Drzewa pełne śźwieżych pąków czy promienie słoneczne odbijające się w tafli wody - to tylko kilka sygnałów, które mogą sugerować, że zawitała do nas długo już wyczekiwana wiosna. Czy to prawda? Postanowiliśmy to sprawdzić na... Instagramie, a dokładniej - na zdjęciach internautów. Zobaczcie, jak Morze Bałtyckie wygląda o tej porze roku w obiektywie instagramowiczów! Tak prezentował się Bałtyk w ostatnich tygodniach!