Wilczy Księżyc, czyli pierwsza pełnia w tym roku (18.01.2022). Na co ludzie skarżą się podczas tej pełni Księżyca? Też tak masz?

Pełnia Raka - czas pełen emocji

Sama pełnia Księżyca generuje u wielu osób większe niż zazwyczaj emocje, a pełnia Raka jest pod tym względem wyjątkowa. Nie dajmy się „odpalić”, ale z drugiej strony odczujmy też korzyści tego czasu, by ze swoimi emocjami popracować. Zaglądamy na odwiedzaną przez miłośników astrologii stronę Moonset Story, na której czytamy, m.in. „Trudne emocje są dla nas przewodnikiem. Przeżycie ich w pełni pozwala nam często zrozumieć, skąd się wzięły, ale co ważniejsze jest jedynym sposobem na to by odeszły i zrobiły miejsce na inne doświadczenia”.