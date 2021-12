Wigilijna myśl o polityce. Życzenia świąteczne polityków z Pomorza

Pomorscy politycy na święta

Opłatek dla oponenta

- Święta Bożego Narodzenia zawsze nastrajają nas życzliwie, rodzinnie, przyjaźnie - mówi Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. - Pamiętajmy, tego życzę wszystkim, że Polacy są wspólnotą, rodziną. Chciałbym poprosić, nie tylko oponentów, ale także tę część społeczeństwa, która nie popiera politycznie rządu, PiS-u, by spróbowali racjonalnie spojrzeć na korzyści, jakie przynosi Polsce i Polakom nasza prospołeczna polityka i rozwój gospodarczy. Proponuję też, że skoro nie chcą pomagać, wspierać tych działań, to niech nie przeszkadzają. Myślę, że byłoby to bardzo duże osiągnięcie, gdybyśmy byli w stanie w ten sposób podejść do naszych rodzinnych, polskich spraw w przyszłym roku. Tego życzę i oponentom, sobie i PiS-owi.