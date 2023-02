Wieża na Pachołku przejdzie remont. Prace mają poprawić stan techniczny i estetyczny konstrukcji

Wieża z platformą widokową na Pachołku to stalowa konstrukcja z 1975 roku. Wybudowana została w miejsce poprzedniej wieży – murowanej, pochodzącej z 1882 roku. Pierwotna wieża przetrwała do 23 marca 1945 roku, kiedy została wysadzona przez wycofujące się z Gdańska wojska hitlerowskie. Miało to uniemożliwić nacierającym na miasto żołnierzom radzieckim wykorzystanie wieży, jako dogodnego punktu obserwacyjnego.