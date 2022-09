Wielkie wyróżnienie dla młodego bramkarza Lechii Gdańsk. Antoni Mikułko w TOP 60 największych talentów na świecie

Rok w rok "The Guardian" wybiera kilkudziesięciu zawodników, którzy ich zdaniem (to warte podkreślenia) są największymi piłkarskimi talentami na świecie. W najnowszym notowaniu wzięto pod uwagę zawodników urodzonych w 2005 roku. W tym gronie znalazło się dwóch Polaków - Antoni Mikułko oraz Dariusz Stalmach, do niedawna piłkarz Górnika Zabrze, obecnie grupy młodzieżowe AC Milan.

Obok Mikułki dziennik wskazał też Mathysa Tela, za którego Bayern Monachium zapłacił 20 milionów euro.

To spore wyróżnienie, choć nie zawsze obecność w tym rankingu ma przełożenie na wielką karierę o czym najlepiej wie Egy Maulana Vikri albo Ze Gomes. To pierwsze z brzegu piłkarze.

Natomiast spora liczba zawodników staje się później gwiazdami światowego formatu. Warto tu wymienić choćby takie nazwiska jak Kai Havertz, Gianluigi Donnarumma, Matthijs de Ligt, Vinicius Junior, Alphonso Davies, Rodrygo, Eduardo Camavinga czy Erling Haaland.