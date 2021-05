Wielki dzień polskiej siatkówki. Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała Ligę Mistrzów. Joanna Wołosz z Conegliano także zwyciężyła w Lidze Mistrzyń

- Jestem dumny z tych chłopaków. Jeszcze raz udowodnili, że potrafią wspiąć się na wyżyny umiejętności w momencie, kiedy tego potrzeba. A to wydarzyło się tak wiele razy w tym sezonie, w spotkaniach przeciwko wielu wymagającym rywalom. Wyeliminowaliśmy w tej edycji trzy topowe drużyny świata. Do końca wierzyliśmy w to, że zasługujemy na zdobycie tytułu mistrzów Europy - skwitował występy w Lidze Mistrzów Nikola Grbić , serbski trener Zaksy Kędzierzyn-Koźle.

- Przywieziemy kontynentalne trofeum do Polski po raz pierwszy od 1978 roku, a to szmat czasu. Czujemy się znakomicie. Jestem w szoku. Mieliśmy w tym finale wzloty i dołki, ale daliśmy z siebie co najlepsze. Przegraliśmy w Polsce finały mistrzostw kraju, co było dla nas ciosem, ale tutaj wyszliśmy przygotowani na to, że musimy dać z siebie 100 procent. To była naprawdę wymagająca turniejowa podróż, ale mieliśmy pewność siebie i to uczyniło nas lepszymi zawodnikami - powiedział po finale Aleksander Śliwka, który wcześniej z kolegami odprawił w Lidze Mistrzów takie potęgi jak rosyjski Zenit Kazań, czy włoskie Cucine Lube Civitanova.