„Wieczór kawalerski” w Nowym Teatrze w Słupsku. Po premierze. Co zrobić z kobietą, przy której budzisz się w dniu ślubu?

„Wieczór kawalerski” w Nowym Teatrze w Słupsku

Łóżko w eleganckim hotelowym pokoju. Z pieleszy wynurza się mocno „wczorajszy” – po szalonym, ostro zakrapianym wieczorze kawalerskim – pan młody. Na zdrowy rozum powinien być w tym łóżku sam. Narzeczona ma się tu pojawić, z białą suknią, matką, weselnymi gośćmi i całym tym właściwym ślubnym przygotowaniom zamieszaniem – dopiero niebawem. Pytanie zatem: jeśli naga stopa, która wystaje spod kołdry, nie jest jej stopą, to czyją? Kim jest kobieta, do której ta wcale zgrabna stopa należy? I co z tą kobietą zrobić w sytuacji, gdy budzi się przy niej w dniu ślubu? Gdy za chwilę – o zgrozo – do drzwi zastuka panna młoda!

Tak zaczyna się „Wieczór kawalerski”. To komedia omyłek autorstwa Brytyjczyka Robina Hawdona, który jest nie tylko dramaturgiem, ale przede wszystkim aktorem, a zatem z aktorskim wyczuciem buduje napięcie, zgrabnie kreśli postaci, stawia na słowo. Spektakl wyreżyserował dla Nowego Teatru Paweł Pitera, dając widzom na lato rozrywkę z klasą, zabawę w dobrym stylu.