Więcej osób ma problemy psychiczne. Wzrosła liczba samobójstw wśród młodych osób. Oto telefony, które dają wsparcie

O tym, że pogorszył się stan psychiczny młodych ludzi, mówią nauczyciele.

– Niektóre dzieci są obecnie w takim stanie, że wymagają natychmiastowej interwencji kryzysowej. Nas, nauczycieli, bardzo to martwi, bo my nie zawsze wiemy, jak z tymi dziećmi postępować, nie mamy tak szerokich kompetencji w tym zakresie. Nauczycieli przecież nie przygotowywano do roli interwentów kryzysowych – twierdzi Marcin Korczyc, prezes Fundacji Ja, Nauczyciel, m.in. uczy historii i języka polskiego.