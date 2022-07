Widzew Łódź - Lechia Gdańsk NA ŻYWO. 31.07.2022 r. Biało-zieloni wracają z Łodzi z kompletem punktów! Złoty gol Flavio Paixao

Lechia pojechała na mecz do Łodzi w dużym osłabieniu. Dusan Kuciak już wcześniej narzekał na uraz ręki, ale pomagał drużynie w meczach eliminacyjnych Ligi Konferencji. Teraz przyszedł czas na przerwę i Słowaka może zabraknąć dwa tygodnie, a może i pięć. Tutaj trzeba wykazać się cierpliwością. Z kolei lekkie urazy wykluczyły z występu w tym meczu Marco Terrazzino oraz Ilkaya Durmusa. W podstawowym składzie pojawił się Kristers Tobers w środku pola,aby zabezpieczać dostęp do własnej bramki, ale też w ataku zagrali Łukasz Zwoliński i Flavio Paixao, co pokazało, że biało-zieloni przyjechali do beniaminka Ekstraklasy po trzy punkty.

