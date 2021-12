Weź udział w konkursie "Dbajmy o siebie w czasie pandemii". Postaw na kreatywność i zgarnij nagrody! Maja Czech

"Dziennik Bałtycki" we współpracy z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku prowadzi akcję "Pomorze Się Szczepi". Aby zachęcić mieszkańców regionu do szczepień, do troski o innych, piszemy o codzienności pracowników ochrony zdrowia i zaangażowaniu innych branż, które na co dzień niosą pomoc osobom zakażonym koronawirusem. Teraz, w ramach naszego projektu, proponujemy udział w konkursie "Dbajmy o siebie w czasie pandemii". Przyłączcie się! Czekają atrakcyjne nagrody!